Adının açıklanmasını istemeyen Iraklı güvenlik kaynağı, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan bazı SİHA'ların ABD güçleri tarafından füze savunma sistemi aracılığıyla vurularak düşürüldüğünü aktardı.

AA'nın haberine göre; Bağdat'taki Yeşil Bölge yakınlarından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin söz konusu SİHA'lara karşı füze savunma sistemini çalıştırdığı görüldü.

Irak'ın Enbar vilayetindeki ABD Askeri Üssü Ayn el-Esed'e de dün roketli saldırı düzenlenmişti.

ABD hedeflerine yönelik saldırıların İran'a yakın Şii milis güçleri tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor.