'Yeni varyant' paniği! Avrupa Afrika'ya kapıları kapattı

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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 varyantının görüldüğü 7 Afrika ülkesinden seyahatleri durdurmaya karar verdi.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, sosyal medya hesabından, AB ülkelerin, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahatlere kısıtlama getirilmesi kararı aldıklarını açıkladı.

Mamer, hali hazırda söz konusu ülkelerden AB ülkelerine gelmekte olan yolculara test, karantina ve temas takibi yapılmasının önemine dikkati çekti.

RUSYA'DAN YASAK

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan yazılı açıklamada, yeni B.1.1.529 varyantının ortaya çıkması nedeniyle ulaşıma yönelik kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "28 Kasım'dan itibaren, Güney Afrika, Botsvana, Lesoto, Namibya, Zimbabve, Mozambik, Madagaskar, Esvatini, Tanzanya ve Hong Kong’tan yabancı ülke vatandaşlarının, Rusya’ya seyahatinin durdurulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

FRANSA DA DURDURDU

Fransa, Avrupa Birliği'nin kararı öncesinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 varyantının görüldüğü bazı Afrika ülkelerinden yapılan uçuşları askıya aldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, yeni varyantın görüldüğü Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Eswatini'den Fransa'ya yapılan uçuşların en az 48 saat süreyle askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca son 14 günde bu ülkelerden gelen yolculardan yetkililere bildirimde bulunmaları ve Kovid-19 testi yaptırmaları istendiği kaydedildi.

KANADA'DAN SINIRLAMA

Kanada son 14 gün içinde Güney Afrika'da bulunan yabancı uyrukluların ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.

Hükümet ayrıca, son 14 gün içinde Güney Afrika'ya seyahat eden tüm Kanadalılar için de testin zorunlu olacağını söyledi. Ülkeye girişte test edilecekler olan vatandaşlar negatif bir test sonucu alana kadar karantinada kalacaklar.

ABD DE KISITLAMA GETİRDİ

ABD, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı nedeniyle Güney Afrika ve 7 Afrika ülkesine pazartesiden itibaren seyahat kısıtlaması uygulayacak.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Kovid-19 varyantına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Danışmanlarının kendisine bu varyanta karşı bir an önce harekete geçme tavsiyesi verdiğini belirten Biden, pazartesiden itibaren Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini, Mozambik ve Malavi'ye seyahat kısıtlaması uygulanacağını bildirdi.

Söz konusu kısıtlama kapsamında ABD vatandaşı ya da oturum sahibi olmayan kişiler bu ülkelerden ABD'ye seyahat edemeyecek.

YENİ VARYANT

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

Varyantın Belçika'da da bir kişide görüldüğü açıklanmıştı.

İngiltere de Güney Afrika, Botsvana, Lesoto, Eswatini, Zimbabve ve Namibya'dan uçuşları yasakladı. Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla, İngiltere'nin bu kararı kendileriyle öncesinde görüşmeden alması nedeniyle tepki gösterdi.

Avrupa Birliği de, Afrika'nın güneyinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tehlikeli bir varyantının tespit edilmesi üzerine, bu bölgeden yapılan uçuşları durdurmayı planlıyor.