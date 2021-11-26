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AB, Kovid-19'un "süper varyantı" nedeniyle alarmda: Afrika'nın güneyinden uçuşları durduracak!

Avrupa Birliği ülkeleri, Afrika'nın güneyinde koronavirüsün tehlikeli bir varyantının tespit edilmesiyle alarma geçti. AB bölgeden yapılan uçuşları durdurmayı planlıyor.

26.11.2021 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL
ALARMA GEÇTİ! Son dakika: Avrupa ülkeleri, 'Süper Varyant' nedeniyle Afrika'nın güneyinden uçuşları durduracak
AB ülkelerinde "süper varyant" alarmı!
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AA

Avrupa Birliği, Afrika'nın güneyinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tehlikeli bir varyantının tespit edilmesi üzerine, bu bölgeden yapılan uçuşları durdurmayı planlıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Komisyon, üye ülkelerle yakın koordinasyon içinde, virüsün B.1.1.529 varyantıyla ilgili bir endişe nedeniyle Afrika'nın güneyinden uçuşları durdurmayı önerecek." ifadelerini kullandı.

İngiltere de Güney Afrika ve Botsvana'da görülen söz konusu varyant sebebiyle Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve'yi "kırmızı listeye" almıştı.

YENİ VARYANT

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, Kovid-19'un çok sayıda mutasyona uğramış, "B.1.1.529" olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlandı.

Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide görülen ve "süper varyant" olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor. Nadir görünmesi nedeniyle varyantın çok bulaşıcı olmadığı tahmin ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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