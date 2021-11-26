Bilim insanlarını korkutan varyant: B.1.1.529

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Bilim insanları Güney Afrika'da mutasyona uğramış yeni bir Covid-19 varyantı tespit ettiklerini duyurdu. Çok sayıda farklı mutasyonları barındırdığı açıklanan B.1.1.529 varyantı endişelerin artmasına sebep oldu.

Araştırmacılar, B.1.1.529 varyantının, vücudun savunmasından kaçarak daha fazla hastalık dalgasını tetikleyebileceği açıklamasında bulundu.

ENDİŞELENDİREN VARYANT 32 DEFA MUTASYONA UĞRADI

B.1.1.529 varyantının, çoğu aşının bağışıklık sistemini Covid'e karşı hazırlamak için kullandığı virüsün parçası olan spike proteininde 32 mutasyona sahip olduğu vurgulandı. İlk kez Botsvana'da görülen varyantla ilgili açıklama yapan Imperial College London'dan Virolog Dr. Tom Peacock, B.1.1.529 varyantının yüksek miktarda mutasyona uğradığını vurguladı ve bu mutasyonların endişelere yol açabileceğini kaydetti.

Yeni varyant nedeniyle endişeli olduklarını belirten Güney Afrika'daki virologlar, B.1.1.529 varyantının tespit edildiği Pretoria ve Johannesburg'u içeren Gauteng bölgesindeki vakalarda artış yaşandığını dile getirdi.

Cambridge Üniversitesi'nde klinik mikrobiyoloji profesörü olan Ravi Gupta, laboratuvar çalışmasına göre, B.1.1.529 varyantındaki mutasyonların enfektiviteyi artırdığını ve antikor tanımayı azalttığını bulduğunu kaydetti.

Gupta, "Mevcut mutasyonlara dayanarak kesinlikle önemli bir endişe gibi görünüyor; ancak, virüsün bilinmeyen önemli bir özelliği bulaşıcılığıdır" dedi.

PROF. DR. UNUTMAZ: DELTA'DAN BERİ İLK DEFA BENİ ENDİŞELENDİRDİ

B.1.1.529 varyantına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Jackson Laboratuvarı İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Güney Afrika’da çıkan bu B.1.1.529 kod adlı varyant, deltadan beri ilk defa beni endişelendirdi. Şu ana kadarki varyantların virüs için en ideal mutasyonlarını toplamış gibi. Güney Afrika’da hızla deltanın yerini alıyor, bu ülkeden seyahat derhal durdurulmalı, PCR'la da tespiti mümkün" dedi.

"BU KADAR ÇOK MUTASYONU İLK DEFA BİR ARADA GÖRÜYORUZ"

Prof. Dr. Unutmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok fazla veri olmasa da, virüsün işine yarayacak bu kadar çok mutasyonu ilk defa bir arada görüyoruz, oldukça şaşırtıcı. Muhtemelen bağışıklığı düşük birisinde oluştu, başka alternatif zor gözüküyor. Ama daha önemlisi Güney Afrika'dan gelen bilgilerde delta ile rekabet ediyor gözükmesi."

"ENDİŞEMİZ DOĞRUYSA SONRASI GEÇ OLUR"

Unutmaz, İngiltere'nin Güney Afrika’yı B.1.1.529 varyantından dolayı seyahat için kırmızı listeye aldığını söyleyerek, tüm uçuşların, giriş ve çıkışların yasaklandığını belirtti. Unutmaz, "Veriler çok yeni olsa da tedbiren biz de yasaklamalıyız, zira endişemiz doğruysa sonrası geç olur" dedi.

İNGİLTERE UÇUŞLARI GEÇİCİ OLARAK DURDURDU

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Cuma günü saat 12.00 itibarıyla Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Lesotho ve Esvatini'den İngiltere'ye yapılacak uçuşları geçici olarak durduklarını açıkladı.