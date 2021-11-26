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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un Nu varyantı sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsünün en radikal dönüşüme uğramış olanı ve en çok mutasyon yaşanan varyantı olan Nu varyantının uğradığı mutasyonlardan bazılarının aşıya karşı dayanıklılık ve daha hızlı bulaşma hızı olduğu duyuruldu.

NUR VARYANTI NEDİR?

Güney Afrika’da hızla yayıldığına dair açıklamaların olduğu varyant ile ilgili açıklama yapan KwaZulu-Natal Araştırma ve İnovasyon Platformu’ndan bilim insanı Tulio de Oliveira, “Bu varyant bizi şaşırttı. Evrimde büyük bir sıçrama gibi. Beklediğimizden çok daha fazla mutasyon var. Özellikle üçüncü dalgadan sonra bu kadar olması bizi şaşırttı” dedi.

Oliveira, “Çok farklı ve olağandışı mutasyonların bir arada olduğu bir varyant. 30’dan fazla mutasyon bulunuyor. Sadece virüsün insan hücrelerine bulaşmasını sağlayan dikenlerinde 10 mutasyon var. Beta’da bu 3’tü Delta varyantında ise sadece 2” dedi.

ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times’a konuşan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Richard Lessells, “Bu varyantta Lambda ve Beta varyantlarına benzeyen bir yön var. Bu varyantın da bağışıklığa zarar verdiği tahmin ediliyor. Fakat bu varyant daha hızlı yayılmasının yanı sıra bağışıklık sistemini de alt edebilir” dedi.

Öte yandan İngiliz The Times gazetesine konuşan Imperial College’dan bazı bilim insanları bu varyantın en tehlikeli yönünü açıkladı. Yetkili, “Virüsün vücuda girerek hücrelere bulaşmasını sağlayan başak proteinine (spike protein) karşı aşılar koruma sağlıyor. Fakat bu varyantın başak proteininde 32 mutasyon bulunuyor. Bu da bağışıklık sistemimize farklı geliyor ve vücuda saldırırken daha farklı davranmaya sebebiyet veriyor” yorumunu yaptı.

GENÇLERDE TESPİT EDİLİYOR

Güney Afrika Sağlık Bakanı Dr. Joe Phaahla ise endişe verici bir açıklama yaptı. Dr. Phaahla, “Bu yeni varyant özellikle gençlerde tespit ediliyor” dedi.

Fakat bu açıklamanın arkasında virüsün gençlerde daha çok belirgin sonuçları mı olduğunu ya da sadece gençlerde aşılama oranı düşük olduğu için bu sonuçların çıktığı sorusuna yanıt verilmedi.

BİRÇOK MUTASYONDAN PARÇA VAR

Bilim insanları Nu varyantında, Beta varyantındaki K417N ve E484A mutasyonlarının tespit edildiğini ve bunların aşıya karşı direnç sağladığını açıklarken aynı zamanda Delta varyantında bulunan N440K ve New York varyantında bulunan S477N mutasyonlarının da tespit edildiğini duyurdu. Bu mutasyonlar da antikorlardan kaçmaya yarıyor.

Öte yandan uzmanlar P681H ve N679K mutasyonlarının da tespit edildiğini ve bunların normalde birlikte çok nadiren görüldüğünü aktardı. Uzmanlar bu mutasyonların da aşıya direnç sağladığını belirtti.

Bilim insanları Nu varyantında bulunan N501Y mutasyonunun ise bulaşmayı hızlandırdığını dile getirdi. Nu varyantında ayrıca, G446S, T478K, Q493K, G496S, Q498R ve Y505H mutasyonları tespit edildiği kayıtlara geçti. Fakat bilim insanları henüz bunların etkisinin bilinmediğinin altını çizdi.