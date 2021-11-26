Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un Nu varyantı sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsünün en radikal dönüşüme uğramış olanı ve en çok mutasyon yaşanan varyantı olan Nu varyantının uğradığı mutasyonlardan bazılarının aşıya karşı dayanıklılık ve daha hızlı bulaşma hızı olduğu duyuruldu.
NUR VARYANTI NEDİR?
Güney Afrika’da hızla yayıldığına dair açıklamaların olduğu varyant ile ilgili açıklama yapan KwaZulu-Natal Araştırma ve İnovasyon Platformu’ndan bilim insanı Tulio de Oliveira, “Bu varyant bizi şaşırttı. Evrimde büyük bir sıçrama gibi. Beklediğimizden çok daha fazla mutasyon var. Özellikle üçüncü dalgadan sonra bu kadar olması bizi şaşırttı” dedi.
Oliveira, “Çok farklı ve olağandışı mutasyonların bir arada olduğu bir varyant. 30’dan fazla mutasyon bulunuyor. Sadece virüsün insan hücrelerine bulaşmasını sağlayan dikenlerinde 10 mutasyon var. Beta’da bu 3’tü Delta varyantında ise sadece 2” dedi.
ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times’a konuşan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Richard Lessells, “Bu varyantta Lambda ve Beta varyantlarına benzeyen bir yön var. Bu varyantın da bağışıklığa zarar verdiği tahmin ediliyor. Fakat bu varyant daha hızlı yayılmasının yanı sıra bağışıklık sistemini de alt edebilir” dedi.
Öte yandan İngiliz The Times gazetesine konuşan Imperial College’dan bazı bilim insanları bu varyantın en tehlikeli yönünü açıkladı. Yetkili, “Virüsün vücuda girerek hücrelere bulaşmasını sağlayan başak proteinine (spike protein) karşı aşılar koruma sağlıyor. Fakat bu varyantın başak proteininde 32 mutasyon bulunuyor. Bu da bağışıklık sistemimize farklı geliyor ve vücuda saldırırken daha farklı davranmaya sebebiyet veriyor” yorumunu yaptı.
GENÇLERDE TESPİT EDİLİYOR
Güney Afrika Sağlık Bakanı Dr. Joe Phaahla ise endişe verici bir açıklama yaptı. Dr. Phaahla, “Bu yeni varyant özellikle gençlerde tespit ediliyor” dedi.
Fakat bu açıklamanın arkasında virüsün gençlerde daha çok belirgin sonuçları mı olduğunu ya da sadece gençlerde aşılama oranı düşük olduğu için bu sonuçların çıktığı sorusuna yanıt verilmedi.
BİRÇOK MUTASYONDAN PARÇA VAR
Bilim insanları Nu varyantında, Beta varyantındaki K417N ve E484A mutasyonlarının tespit edildiğini ve bunların aşıya karşı direnç sağladığını açıklarken aynı zamanda Delta varyantında bulunan N440K ve New York varyantında bulunan S477N mutasyonlarının da tespit edildiğini duyurdu. Bu mutasyonlar da antikorlardan kaçmaya yarıyor.
Öte yandan uzmanlar P681H ve N679K mutasyonlarının da tespit edildiğini ve bunların normalde birlikte çok nadiren görüldüğünü aktardı. Uzmanlar bu mutasyonların da aşıya direnç sağladığını belirtti.
Bilim insanları Nu varyantında bulunan N501Y mutasyonunun ise bulaşmayı hızlandırdığını dile getirdi. Nu varyantında ayrıca, G446S, T478K, Q493K, G496S, Q498R ve Y505H mutasyonları tespit edildiği kayıtlara geçti. Fakat bilim insanları henüz bunların etkisinin bilinmediğinin altını çizdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!