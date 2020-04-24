24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, GSM Operatörleri genel müdürleriyle videkonferans ile yaptığı görüşme sonrasında alınan kararla pandemi sürecinde verilen desteklere ek olarak hiçbir ayrım yapılmaksızın internet kullanıcısı olan bütün abonelere 1 GB ücretsiz data desteği sağlanacağını açıkladı.
Mobil abone sayısının 2020 itibariyle yaklaşık 81 milyona ulaştığını vurgulayan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri ile gördük ki; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 18 yılda haberleşme altyapısına yaptığımız yatırımlar sayesinde ülkemiz bu konuda dünyanın en iyi altyapılarından birine sahip olmuş durumda. Keza neredeyse eğitimden çalışma hayatına kadar her şey dijital ortama kaymasına ve erişim altyapısına talep birkaç kat birden artış göstermesine karşın altyapımızda hiçbir aksama yaşanmadı” dedi. Bilişim ve elektronik haberleşme sektörünün uzun süredir Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri haline geldiğine değinen Bakan Karaismailoğlu, sektörün her geçen gün gücüne güç kattığını söyledi.
OPERATÖRLERE TEŞEKKÜR
Bakan Karaismailoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların öğrencilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde sağlanan ders içeriklerine yönelik de önemli kampanyalar yaptırdıklarını söyledi. Bu kapsamda tüm hanelere 8 GB kadar internet hizmetinin EBA için ücretsiz tanımlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Bu içeriğe erişecek öğrenci sayısında hiçbir sınırlandırma da yaptırmadık. Koronavirüs ile mücadele ederken devlete düşen görevler yanında, özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. GSM operatörlerimiz de bu süreçte elini taşın altına koydu ve güzel işler başardı. Sağlık çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza destek sağlayan operatörlerimiz hiçbir aboneyi ayırmadan böyle bir desteğe de imza attı. Hatta konuşma süresi olarak da eksta destekler gündemde. Tam detayları kendileri açıklayacak. Ben operatörlerimiz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’a vatandaşlarımız ve kullanıcılarımız adına teşekkür ediyorum'' dedi.
10 MİLYAR TL ALTYAPI YATIRIMI
Türkiye’de haberleşme sektörünün gelişmesinde yapılan yasal düzenlemelerin ve altyapı yatırımlarının büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakanı Karaismailoğlu, sektörün önünü açacak düzenlemeleri yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.Haberleşme sektöründe bulunan firmaların altyapı yatırımlarını artırarak sürdürmesinin bu noktada büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, “Keza GSM operatörlerimiz her yıl 10 milyar TL’nin üzerinde altyapı yatırımı yaparak bu noktada üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Ancak Yeni Tip Koronavirüs tedbirleri sonrasında vatandaşların internet kullanımını daha da arttı. İhtiyaç haline gelen internet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla tüm GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına bir destek istedik. Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakat ile tüm operatörlerimiz, 81 milyon internet kullanıcısı vatandaşımızın her birine Ramazan Ayı’nda 1’er GB interneti ücretsiz sağlayacak” dedi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 15 GB
Bakan Karaismailoğlu, Koronavirüs sürecinde Bakanlık olarak operatörlerle yapılan koordinasyon ile sağlık çalışanlarına yönelik mobil haberleşme kampanyalarının da sağlandığını da anımsattı. Söz konusu kampanyaların önemli miktarda da artırıldığına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, 780 bin kişiyi geçen tüm sağlık çalışanı personeline 2 ay süreyle aylık 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmetini ücretsiz olarak vermeye başladıklarını, yaklaşık 45 bin kişilik Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise ek olarak 2 ay süreyle 10 bin dakika sesli görüşme hizmetinin de ücretsiz olarak verileceğini açıkladı. Karaismailoğlu, özellikle hastanelerde görevli çalışan sağlık personelinin evine gidemediğini ve sevdiklerini göremediğini bildiklerini belirterek, “Bu nedenle 12 bin 864 saha çalışma ekibine de sevdikleriyle en azından daha rahat konuşabilmeleri, görüntülü sohbet edebilmeleri için 3 ay süreyle 15 GB/Ay internet ve 15 bin Dakika/Ay sesli görüşme hizmeti ek olarak sunulmaya başlayacak. Onlar bizler için, insanımız içi sevdiklerinden ayrı kaldılar. Elimizden gelen her şeyi de sağlık çalışanlarımız sevdiklerine kavuşabilsin diye seferber etmeye hazırız” diye konuştu.
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