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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 81 ilde sahte alkol operasyonu: 37 gözaltı

        81 ilde sahte alkol operasyonu: 37 gözaltı

        81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son 1 haftadır devam eden "ÇENGEL-13" operasyonlarında; 10 bin 600 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi, sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 37 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 07:53 Güncelleme: 23.12.2024 - 08:36
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        81 ilde sahte alkol operasyonu: 37 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte alkol imalatçılarına yönelik düzenlenen "Çengel-13" operasyonlarında 10 bin 600 litre sahte alkol ele geçirildiğini, 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte alkol imalatçılarına karşı operasyonların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

        Bu kapsamda 81 ilde jandarma tarafından düzenlenen son bir haftadaki operasyonlarda 10 bin 600 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 37 şüphelinin de yakalandığını aktardı.

        Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

        "Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde, halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım. Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, il jandarma komutanlıklarımızı tebrik ediyorum."

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