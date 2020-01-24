Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, Zarife ninenin 80 yıllık ömründe bir ilk yaşandı. Zarife nine kendisi için düzenlenen sürpriz doğum günü ile heyecanlı anlar yaşadı.

İlçeye Kaymakam vekili olarak atanan Mehmet Ali Semiz başkanlığında kurulan 'Proje Ekibi' koordinesinde vatandaşlarla bütünleşmeyi sağlayacak birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu etkinliklerden birisi de sürpriz bir doğum günü oldu. Ancak doğum gününü özel kılan ise sürpriz olması değil, ilk kez kutlanması idi.

Kaymakam Vekili Mehmet Ali Semiz ve beraberindekiler, ellerinde pasta ile şimdiye kadar hiç doğum kutlamamış olan Zarife nineyi Karapürçek Mecidiye Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. İlk önce durumu anlamayan Zarife nine, ziyaretin bir doğum kutlaması olduğunu öğrenince duygulandı.

Duyduğu memnuniyeti dile getiren Zarife nine, yıllar sonra da olsa mum üfleyip, pasta kesmenin keyfini çıkardı. Hayatında ilk kez doğum günü kutladığını ve çok heyecanlandığını belirten Zarife nine, misafirleriyle birlikte pastanın tadını çıkardı.