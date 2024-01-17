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        Haberler Gündem Güncel Depremde 78 kişi hayatını kaybetmişti: Malatya'daki Hakimbey Apartmanı'na soruşturma izni - Güncel haberler

        78 kişi hayatını kaybetmişti, soruşturma izni çıktı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 78 kişiye mezar olan Malatya'daki Hakimbey Apartmanı'yla ilgili dönemin belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verildi

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 17.01.2024 - 16:54 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:20
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        78 can kaybı vardı! Soruşturma izni çıktı
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        6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan ilk depremde yıkılan, 78 kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği Battalgazi ilçesindeki Hakimbey Apartmanı ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

        Ferdi Durdu'nun haberine göre apartmanın yapımı esnasındaki eksiklik iddialarına karşın projeye onay verdikleri gerekçesiyle dönemin Malatya Belediyesi görevlilerine ilişkin idari soruşturma süreci tamamlandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talep dosyasında dönemin Malatya Belediyesi İmar İşleri Müdürü Mustafa B. ve İnşaat Mühendisi Ahmet Ö. ile İnşaat Mühendisi Mustafa Hakan B., İnşaat Mühendisi Alper Y., İnşaat Mühendisi Nurettin K. ve Yapı Teknik Sorumlusu Ömer Ş. hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan kusurlu olabilecekleri iddiasıyla soruşturma izni talep edildi.

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        İçişleri Bakanlığı Müfettişlerince yapılan incelemede Hakimbey Apartmanı imar onay dosyasında, Hakimbey Apartmanı yapı ruhsatlarının 31 Aralık 1998 tarihinde düzenlendiğinin belirtildiği, evraklarda İnşaat Mühendisi Mustafa Hakan B., İnşaat Mühendisi Alper Y., İnşaat Mühendisi Nurettin K. adlı görevlilerin onay imzalarının bulunmadığı ve bu nedenle haklarında soruşturma izni verilmemesi gerektiği, o dönem Yapı Teknik Sorumlusu olan Ömer Ş.’nin ise kamu görevlisi olmaması nedeniyle hakkında işlem yapılması hususunun adli makamların takdirinde olduğu kaydedildi.

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın imzasını taşıyan kararda, dönemin Malatya Belediyesi İmar İşleri Müdürü Mustafa B.'nin Hakimbey Apartmanının mimari projesi ile betonarme uygulama projesinde, İnşaat Mühendisi Ahmet Ö.'nün ise betonarme uygulama projesinde onay imzası bulunması nedeniyle ‘Projeleri inceleyen ve onaylayan sıfatıyla” sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma izni verildiği kaydedildi.

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