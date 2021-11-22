71 yaşındaydı! Herkes seviyordu! Kesilen başı aranıyor!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde edinilen bilgiye göre perşembe beldesine bağlı Dursunlar köyünde kızı ile birlikte yaşayan 71 yaşındaki Mustafa Keleş, dün ineğini ormanlık alana otlatmak için götürdü.
BAŞININ KESİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ
İHA'da yer alan son dakika haberine göre bir süre sonra köylüler tarafından yaşlı adamın cansız bedenine rastlandı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri yaşlı adamın başının kesildiğini tespit etti.
KOMANDO BÖLGEDE NÖBET TUTTU
Çevrede yapılan aramada yaşlı adamın başı bulunamadı. Cansız bedeni ise yapılan incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Gece boyu bölgede arama çalışmalarını genişleten jandarma ekipleri bölgeye komando timlerini de sevk ederek gece boyu nöbet tuttu.
KÖY HALKI BÜYÜK ŞOK YAŞIYOR
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmaları genişletildi. Bölgeye arama ekipleri de sevk edildi. Köy halkı ise olayın şokunu yaşarken yaşlı adamın evinin bulunduğu sokakta meraklı gözlerle bekleyişlerini sürdürdü.
HAYVANLARINI ÇOK SEVİYORDU
Babalarının acı haberini alan çocukları ise yaşadıkları şehirden köydeki evlerine gelerek taziyeleri kabul etti. Hayvanlarını çok sevdiği öğrenilen yaşlı adamdan geriye ise ahır kapısına asılı montu ve çizmeleri kaldı.
"KİMSEYLE HUSUMETİ YOKTU MUAZZAM BİR İNSANDI"
Eniştesinin öldürüldüğü haberini alınca olay yerine geldiğini anlatan Ramazan Baysal yaptığı açıklamada, "Öldürülen Mustafa Keleş benim eniştem olur. Olay sırasında Çaycuma ilçesindeydim. Telefon geldi. Arkadaşım aradı.
Olaydan haberimiz olup olmadığını sordu. Arabama binip olay yerine geldim. Jandarmalar olay yerindeydi. Şaşırdık tabi haliyle. Sonrasında bekledik. Hepsi aramadaydı.
Cenazenin başının olmadığını duyduk. Jandarmada onu arıyordu. Halen çalışmalar devam ediyor. Çok üzüldük. Sevdiğimiz insandı. Köylü çevresi hep severdi. İyi bir insandı. Kimseyle bir husumeti yoktu. Çok muazzam bir insandı. Üzüntümüz çok büyük" diye konuştu.
Olayla ilgili henüz gözaltına alınan kimsenin olmadığı öğrenilirken yaşlı adamın kayıp başını arama çalışmaları sürüyor.
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