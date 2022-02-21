704 gün sonra sınırları yeniden açıldı!

Avustralya koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart 2020'de kapattığı sınırlarını bugün itibariyle açtı.
Melbourne Havalimanı'nda açıklama yapan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, 704 gündür kapalı olan ülke sınırlarının koronavirs aşısının çift dozunu yaptıran ziyaretçiler yeniden açılacağını duyurmuştu.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
704 gün sonra Sidney Havalimanı'nda kavuşan aileler, arkadaşlar arasında duygusal anlar yaşandı. Turizm ve Ticaret Bakanı Dan Tehan, "İnsanların bir araya gelmesi, sarılması, göz yaşları bunlar mükemmel. Gelecek parlak. Sınırların açık tutulması için elimden geleni yapacağım" dedi.
TURİSTLERE ÇAĞRI
Sınırların açılmasıyla uluslararası ziyaretçileri Avustralya'ya dönmeye çağıran Başbakan Morrison, dünyanın farklı ülkelerinden Avustralya'ya gelmek için yaklaşık 1,2 milyon kişinin vize aldığını söyledi.
Önümüzdeki 24 saat içinde Avustralya'ya 56 uçağın ineceğini ve bunun sonraki günlerde artacağını belirten Morrison, "Dünyanın dört bir yanındaki turistlere mesajım şudur. Çantalarınızı toplayın ve hayal edebileceğiniz harika deneyimlerden birini yaşayın. Ve paranızı yanınızda getirmeyi unutmayın çünkü harcayacak çok yer bulacaksınız.’’ ifadelerini kullandı.
İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020’de kaydedildiği Avustralya’da vaka sayıların yükselişe geçmesiyle alınan tedbirler kapsamında, ülke sınırları Avustralya vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındaki yabancı ülke vatandaşlarına 2020 Mart sonunda kapatılmıştı.
Zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı, olağanüstü hal ve tam kapanma gibi sıkı tedbirlerle mücadelenin yürütüldüğü ülkede, yurt dışındaki Avustralya vatandaşları ve daimi izni olanların geri dönüşüne de aylık kota sınırlaması getirilmişti.
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