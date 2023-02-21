"EŞYALARIMIZI ALMAYA ÇALIŞIYORDUK"

Dünkü depremde evinin bulunduğu bina da çöken Mehmet Şevket Köseoğlu (21), "Depremde binalarımız ağır hasar almıştı ve bir kısmı da yıkılmıştı. Bizim binamız ağır hasarlı şekilde ayakta duruyordu. Dün akşam saatlerinde yaşanan depremle de tamamen yıkıldığını gördük. Apartmanda kalan eşyalarımızı kontrollü almaya çalışıyorduk ama çökünce bir şey alamadık. Dünkü depremle burada bulunan bütün binalar yıkılırken, misafirhanenin yangın merdiveni ayakta kalmış. Bu beni çok şaşırttı" dedi.