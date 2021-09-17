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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 50 bin TL üstü kredilerde taksit süresi 36'dan 24'e indirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada önceden kullandırılan kredilerin borç bakiyelerinin 50.000 TL üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla otuz altı ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabileceği belirtildi.

Eylül ayı başında yatırımcılarla videokonferans yöntemiyle bir toplantı yapan TCMB Başkanı Kavcıoğlu, bireysel kredi iştahındaki artışa dikkat çekmişti.

Kavcıoğlu açıklamasında "Ticari kredilerdeki ılımlı seyre karşın, bazı bireysel kredi türlerinde artışın arzu edilen seviyelerin üzerinde olduğunun görüldüğü vurgulanan toplantıda, "Ülkemizde ihtiyaç kredisi faizi ile ticari kredi faizi arasındaki fark diğer ülke örnekleri ile karşılaştırıldığında oldukça düşük seviyede. Bu duruma bankaların bireysel kredi segmentinde büyüme iştahlarının yüksek olmasının neden olduğunu değerlendiriyoruz." demişti.

TCMB'nin haftalık para ve bankacılık istatistiklerine göre, mevduat bankalarındaki tüketici kredisi yıl sonuna göre yüzde 8'in üzerinde artarken ticari kredilerdeki artış ise yüzde 0.6'da kaldı.

Uzmanlar, kararda esnafın tüketici kredisini ticari kredi gibi kullanmalarına dikkat çekerken sistemdeki toplam tüketici kredisinin 870 milyar TL olduğunu ve batık oranının yüzde 2.9'da kaldığını belirtiyor