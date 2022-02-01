5 yaş altındaki çocuklar için Kovid-19 aşısı onaylanabilir

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Pfizer/BioNTech Kovid-19'a karşı geliştirdikleri aşının 6 ay ila 4 yaş arası çocuklarda da uygulanması için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onaylamasını istemesi bekleniyor.

New York Times'ta yer alan habere göre federal yetkililer ve Pfizer yöneticileri, 5 yaşın altındaki çocuklar için aşının acil olarak onaylanması için başvurunun yolda olduğunu söylüyordu.

Pfizer yönetim kurulu üyesi ve Gıda ve İlaç İdaresi eski komisyon üyesi Scott Gottlieb, Pazar günü CBS News'e Mart ayında onaylanabileceğini söyledi. Öte yandan gelişmeyi ilk olarak The Washington Post bildirildi.

Eyalet düzeyinde veri toplayan Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre, Omicron varyantı ülkeyi sararken, çocukların virüse yakalanma oranında büyük bir artış oldu.

Küçük çocukların virüsle iyi mücadele etme eğiliminde olsalar da, bazılarının çok hastalanabildiği belirtildi.

Pfizer/BioNTech aralık ayının ortasında yaptığı araştırmada, yetişkin dozunun onda biri oranında verilen iki doz aşının 2 ila 4 yaş arası çocuklarda yeterince güçlü bir bağışıklık oluşturmadığı açıklandı.