5 çocuk sahibi anneye infaz!

DHA

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde Süleyman Şah Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi.

EVDE YALNIZ OLDUĞU SIRADA ÖLDÜRÜLDÜ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre eşi vefat ettiği için çocuklarıyla birlikte yaşayan 30 yaşındaki Nesibe Alas'ın evde yalnız olduğu sırada daireden silah sesleri duyuldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Nesibe Alas'ın hayatını kaybettiği belirledi.

ENSESİNDEN VURARAK KATLEDİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ensesinden vurularak yaşamını yitirdiği belirlenen Alas'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haberine göre olayla ilgili soruşturma sürüyor, güvenlik güçleri katil ya da katilleri arıyor.