5 çocuk annesine 5 kurşun! Cani koca!

İHA

Gaziantep'te, gece saatlerinde Oğuzeli ilçesinde iddiaya göre, H.M. (35) ile eşi Esra Maş (31), şiddetli geçimsizlik ve boşanma davası nedeniyle beş çocuklarının da bulunduğu araç içerisinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre kavga sırasında H.M., üzerindeki tabanca ile eşi Esra Maş'a 5 el ateş etti. Talihsiz kadın ağır yaralanırken, H.M. olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Esra Maş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Esra Maş'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Oğuzeli ilçesi Konukoğlu Camii'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazede genç kadının annesi Ülger ve babası Mustafa Demirarslan feryat ederek gözyaşı döktü.

ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Anne Ülger, cenaze gasilhaneden çıkarılırken baygınlık geçirdi. Talihsiz kadının bazı yakınları sinir krizi geçirirken, baba Mustafa Demirarslan cenaze namazı sırasında ayakta durmakta güçlük çekti.

"ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE 5 KURŞUN"

Kızının çocuklarının gözü önünde beş kurşunla öldürüldüğünü ifade eden Mustafa Demirarslan, "Söylenecek bir şey yok, söylenecek kelimeler tükendi. Benim kızımın ne günahı vardı. Aralarında geçimsizlik vardı. Kızım boşanacaktı ama sonra korktuğu için vazgeçti, seviyorum dedi. Kocası 'Benden boşanırsan seni öldürürüm, anneni-babanı öldürürüm' demiş. Bu kadın cinayetleri dursun artık, ciğerimiz yandı.

"ÇOCUKLARI ARABADAN İNDİRİP ATEŞ ETMİŞ"

Üç-dört gün önce kızımı getirin dedim, getirmediler. Kızım ve çocukları arabanın içindeymiş. Çocukları arabadan indikten sonra kızıma beş kez ateş etmiş. Kızım hastaneye kaldırılmış ve orada ölmüş. Olayı duyduğumuzda dünyamız başımıza yıkıldı. Geride beş tane çocuk kaldı. Ben bu çocuklarla ne yapacağım. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın" diye konuştu.

KATİL ZANLISI KOCA YAKALANDI

Eşini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan H.M. ise polis ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan katil zanlısı gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.