ABD'den İran açıklaması: Çok ciddi

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, çevrim içi toplantıda gazetecilere verdiği demeçte, "Burada İran'dan gelebilecek potansiyel tehdidin hala gerçek, geçerli ve kesinlikle inandırıcı olduğuna inanıyoruz ve bunu elimizden geldiğince yakından izliyoruz." dedi.

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Kirby, "Odak noktamız İsrailli mevkidaşlarımızla görüşmeler yapmak ve sadece konuşmak değil, aynı zamanda onların ihtiyaç duydukları şeye sahip olduklarından ve kendilerini savunabildiklerinden emin olmak." diye konuştu.

REKLAM Fotoğraf: AA İRAN'IN MUHTEMEL SALDIRISI ABD'nin İsrail'in savunması ve meşru müdafaası konusundaki taahhütlerinde "ciddi olduklarını" ifade eden Kirby, İran'ın muhtemel saldırısına karşı alınan tedbirlerle ilgili detay vermedi. NE OLMUŞTU? İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.