42 milyon TL'lik vurgun! Avukat firarda!

Kayseri'de avukat Orhan Kaftanoğlu'nun dosyasına baktığı iş adamları, yargılandıkları bir davanın zaman aşımı nedeni ile düşmesine rağmen avukatın resmi evrakta sahtecilik yaparak iş adamları hakkında sahte mahkeme evrakı, sahte para ödeme belgesi, sahte tutuklama kararı düzenlemesi sonucu; iş adamlarını yaklaşık 42 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuştu.
15 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS VERİLDİ
İHA'da yer alan habere göre Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katılmayan Kaftanoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılırken, ‘belgede sahtecilik’ suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 10 yıl hapis olmak üzere 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile 330 bin TL para cezası verildi.
"HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR"
Verilen cezayı az buldukları için istinaf mahkemesine başvurduklarını söyleyen müşteki Avukatı Fatih Şen, “Söz konusu dosyada avukat Orhan Kaftanoğlu, 15 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırıldı ve şu anda da aile fertleri ile ilgili bir yargılama başladı. Orhan Kaftanoğlu adalete teslim olmadı ve bütün emniyet mensuplarınca aranması devam ediyor. Hakkında yakalama kararı var. Umarım en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edilecektir diye düşünüyoruz. Yine aile fertleri ile ilgili yargılama başladı ve o da devam ediyor.
"SAHTE EVRAKLA 42 MİLYON TL ALDI"
Onunla alakalı çalışmalarımız da kaldığı yerden devam ediyor. Umarım adalet tecelli edecektir. Biz kendisinin teslim olmasını bekliyoruz. Adaletten kaçılmaz. Kendisi de eski meslektaşımız olarak bunu bilir. Bu noktada teslim olacağı, olmadığı takdirde de yakalanacağı kanaatindeyiz. Müvekkilimiz olan Ustaoğlu Ailesi’nden sahte evraklarla, sahte düzenlenmiş tahsilat belgeleri ile yaklaşık 42 milyon TL bir para almıştı Orhan Kaftanoğlu.
"AİLE FERTLERİYLE İLGİLİ DE DAVA AÇILDI"
Bununla ilgili Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçundan dava açılmış, neticesinde de Orhan Kaftanoğlu’nun 15 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti. Biz bu cezayı az bulduğumuz için, istinaf mahkemesine itirazlarımızı sunduk. Cezanın artacağını düşünüyoruz. Akabinde aile fertleri ile de alakalı yine aynı suça yardımdan kaynaklı dava açıldı.
"ŞU AN FİRARİ DURUMDA"
Şu an onun da takibindeyiz. Orhan Kaftanoğlu hakkında tutuklama kararı çıkarılmasından sonra kaçtı ve şu an firari durumda. Teslim olacağı ya da yakalanacağı günü bekliyoruz” dedi. Avukat olarak bu lekeyi kabul etmediklerini söyleyen Şen, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bizler hukukçuyuz. Bütün meslek gruplarının içinde çürük elmalar var. Biz kendi içimizdeki çürük elmayı temizleme gayreti içerisindeyiz. Bu bizim mesleğimize sürülebilecek bir leke değil, bunu kabul etmiyoruz. Bu noktada mesleğe olan güvenin kullanılması bizi üzdü ama hesabının da sorulduğu kanaatindeyiz. Hukuk herkese lazım. Hukukun emrinden bir an olsun çıkmadık, çıkmayacağız. Vatandaşlar hukuka ve adalete güvenmeye devam etsinler. Biz kendi içimizdeki problemleri çözmeye devam edeceğiz.”
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