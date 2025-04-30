Terör örgütü FETÖ'ye yönelik 42 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında mahrem yapılanma içinde, örgüt propagandası içinde ve Bylock kullanıcısı olan 169 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından operasyonun detaylarını paylaştı.

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Yerlikaya, "operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün “güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması” ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürütmek, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak, örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu" bilgisini paylaştı.