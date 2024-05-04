Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sayısal Loto Son dakika: 4 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        4 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım sona erdi. Sayısal Loto çekilişi, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştiriliyor. İşte, 4 Mayıs 2024 Cumartesi Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 21:39 Güncelleme: 04.05.2024 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çılgın Sayısal Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekiliş sonuçları saat 21:30'da açıklandı. Binlerce kişinin şansını denediği Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte 4 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

        4 MAYIS 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        3 - 26 - 32 - 61 - 82 - 83

        JOKER 41 + SÜPERSTAR 68

        SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        REKLAM

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var!

        Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir.

        Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'liler, İsrail'e destekte bölünmüş durumda
        ABD'liler, İsrail'e destekte bölünmüş durumda
        1 Mayıs olaylarında 52 kişiye tutuklama talebi
        1 Mayıs olaylarında 52 kişiye tutuklama talebi
        Husumetlesine kurşun yağdırdı
        Husumetlesine kurşun yağdırdı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        "İsrail hapishanelerde işkence dozunu artırdı"
        "İsrail hapishanelerde işkence dozunu artırdı"
        Nefesleri kestiler
        Nefesleri kestiler
        Amedspor ve Erokspor 1. Lig'e yükseldi!
        Amedspor ve Erokspor 1. Lig'e yükseldi!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Habertürk Anasayfa