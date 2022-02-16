4 aylık hamile Hazal'ı katletti! Dehşet savunması!

Son dakika haberler... Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'ndeki bir evde kan donduran bir olay meydana geldi.
KISKANÇLIK TARTIŞMASI ÇIKTI
DHA'daki son dakika haberine göre hurdacılık yapan Kadir Meşe (29), 'kıskançlık' nedeniyle dini nikahla birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük (19) ile tartışmaya başladı.
4 AYLIK HAMİLEYDİ, DEFALARCA BIÇAKLANDI
Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 4 aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı. Alpyörük kanlar içinde yere yığılırken, Meşe ise kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kadir Meşe ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.
"KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI"
Emniyetteki sorgusunda ifade vermediği ve 'susma hakkını' kullandığı öğrenilen Kadir Meşe, yoğun güvenlik önlemleri altında Bandırma Adliyesi'ne sevk edildi. ‘Kasten adam öldürme’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan Meşe adliye girişinde gazetecilerin, “Hazal’ın hamile olduğunu biliyor muydun?” sorusuna yanıt vermezken, “Kim olsa aynı şeyi yapardı” dedi.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Bu arada Kadir Meşe'nin bıçak darbeleriyle ölen Hazal Alpyörük, bugün Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verilecek.
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