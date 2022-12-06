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Alibeyköy'deki tramvay kazası; vatman adliyeye getirildi

İstanbul Eyüpsultan'da tramvay ile otobüsün çarpışması sonucu 33 kişinin yaralandığı kazanın ardından vatman adliyeye sevk edildi

Giriş: 06.12.2022 - 12:34 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 33 kişinin yaralandığı Alibeyköy'deki tramvay kazasında vatman adliyede
33 kişinin yaralandığı kazada vatman adliyede
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DHA

Eyüpsultan'da Alibeyköy Tramvay durağında tramvay ile otobüsün çarpışması sonucu 33 kişinin yaralandığı kazanın ardından vatman, hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınıp adliyeye getirildi.

DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 09.00 sıralarında Alibeyköy'de Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi.

GÜVENLİK KULÜBESİNE ÇARPARAK DURABİLDİ

Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı otobüs, Taksim'den Cebeci'ye gidiyordu. Normal güzergahında ilerleyen otobüs, Namık Kemal Caddesi'nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi. Kazada 33 kişi yaralanmıştı. Kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İncelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı belirtildi.

Hastanede tedavisi tamamlanan vatman, Alibeyköy İlçe Polis Merkezi´ndeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye getirildi. Vatmanın savcılıktaki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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