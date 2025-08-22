Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonu: İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı | Son dakika haberleri

        3 milyonun üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi

        İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda, 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap, 52.5 kilo katkı maddesi ele geçirdik. Operasyonda 9 şüpheliyi yakaladık" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 09:02 Güncelleme: 22.08.2025 - 09:38
        
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabında yaptığı paylaşımda, düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonlarında 9 şüphelinin yakalandığını ve uyuşturucu hap ve katkı maddelerinin ele geçirildiğini belirtti.

        Yerlikaya, uyuşturucunun insanın en büyük düşmanı olduğunu ve zehir tacirleriyle mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Ali Yerlikaya’nın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

        "İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda; 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap, 52 buçuk kilogram katkı maddesi ele geçirdik Operasyonda 9 şüpheliyi yakaladık.

        İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz".

        Yazı Boyutu
