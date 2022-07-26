3 kişiyi öldüren çoban: "Hırsız sandım!"

DHA

Sivas'ta, önceki gün öğle saatlerinde Yıldızeli ilçesine bağlı Kadılı köyü yakınlarındaki arazide kan donduran bir olay meydana geldi.

AV TÜFEĞİYLE 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

DHA'da yer alan habere göre Kale köyünde çobanlık yapan Ali Yıldırım (24), iddiaya göre kamyonetle gelen kişilerin hırsız olduğunu düşündü. Otlattığı küçükbaş hayvanları çaldırmak istemeyen Yıldırım, Osman Tamer (58), oğlu Mustafa Tamer (20) ve Kurban Polat'ı (23) yanındaki av tüfeği ile öldürdü.

"HAYVAN HIRSIZI SANDIM"

Gözaltına alınıp, jandarmada ifade veren Yıldırım, gelen kişileri hayvan hırsızı sandığını ve bu nedenle ateş açtığını söylediği belirtildi.

"SİZİ İLGİLENDİRMEZ" DEDİ

İfadesinin ardından Yıldırım, adliyeye sevk edildi. Zanlı, gazetecilerin "Neden öldürdünüz" sorusuna ise "Sizi ilgilendirmez" diye cevap verdi.

Bu arada öldürülen 3 kişinin cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 3 kişinin Şarkışla ilçesinde toprağa verildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Yıldızeli ilçesinde hırsız sandığı 3 kişiyi av tüfeği ile öldüren çoban Ali Yıldırım (24), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yıldırım, Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.