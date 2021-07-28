Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 497,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 817 lira, Cumhuriyet altını da 3.337 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.805 dolardan alıcı buluyor.