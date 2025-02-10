Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 22 ilde FETÖ operasyonu: 45 gözaltı

        22 ilde FETÖ operasyonu: 45 gözaltı

        22 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır jandarma tarafından devam eden 'Kıskaç-38' operasyonlarında; 45 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 24'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 08:27 Güncelleme: 10.02.2025 - 08:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        22 ilde FETÖ operasyonu: 45 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır jandarma tarafından devam eden "Kıskaç-38" operasyonlarında, 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır jandarma tarafından devam eden "Kıskaç-38" operasyonlarında, 45 şüphelinin yakalandığını kaydetti. Yerlikaya, şüphelilerden 24'ünün tutuklandığını, 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirterek diğerlerinin işlemlerine devam edildiğini bildirdi.

        Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

        "Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, FETÖ terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından aranıyordu. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Aksaray, Amasya, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yozgat'ta FETÖ terör örgütüne yönelik 'Kıskaç-38' operasyonları düzenlendi. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz."

        Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini kutladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu bölgelere sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Bu bölgelere sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Trump: Gazze'yi satın alacağım
        Trump: Gazze'yi satın alacağım
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        Engelli çobanı evire çevire dövmüşlerdi! Tahliye oldular!
        Engelli çobanı evire çevire dövmüşlerdi! Tahliye oldular!
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıklaması
        Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıklaması
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Trump'tan "Amerika Körfezi Günü" ilanı
        Trump'tan "Amerika Körfezi Günü" ilanı
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Mucizevi etkileri olan probiyotik nelerde var?
        Mucizevi etkileri olan probiyotik nelerde var?
        Sahadan neden çekildiler? Murat Sancak anlattı
        Sahadan neden çekildiler? Murat Sancak anlattı
        A.Demirspor'dan penaltı isyanı!
        A.Demirspor'dan penaltı isyanı!
        Adana Demirspor sahadan çekildi!
        Adana Demirspor sahadan çekildi!
        A. Demirspor çekildi! Şimdi ne olacak?
        A. Demirspor çekildi! Şimdi ne olacak?
        "Masum ve anlık bir karar değil"
        "Masum ve anlık bir karar değil"
        Fenerbahçe'den olaylı maç sonrası açıklama!
        Fenerbahçe'den olaylı maç sonrası açıklama!
        CHP'de üçlü zirvenin ardından "Birlikteyiz" mesajı
        CHP'de üçlü zirvenin ardından "Birlikteyiz" mesajı
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        Habertürk Anasayfa