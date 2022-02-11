Son dakika: Merkez Bankası cari açık verilerini açıkladı! Cari açık 2021'de ne oldu?

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Merkez Bankası aralık ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre aralıkta cari açık 3 milyar 841 milyon dolar oldu. Beklenti aralıkta 3 milyar 980 milyon dolarlık açık verilmesi yönündeydi.

Böylece 2021 yılında cari açık bir önceki yıla göre yüzde 58.1'lik düşüşle 14 milyar dolara 882 geriledi.

Yıl Cari denge (milyon $) 2012 -47.960 2013 -55.856 2014 -38.851 2015 -27.314 2016 -27.038 2017 -40.877 2018 -21.740 2019 5.303 2020 -35.537 2021 -14.882

Merkez Bankası'nın yayımladığı verilere göre aralık ayında cari açık 2020 yılının aralık ayına göre 401 milyon dolar arttı Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 14.882 milyon ABD doları olmuştur. Bunda aralıkta dış ticaret açığının bir önceki yıla göre 1 milyar 625 milyon dolar artarak 4 milyar 989 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

2021 yılı genelinde ise dış ticaret açığı 2020'ye göre yüzde 23 gerileyerek 29 milyar 161 milyon dolara düştü.

Bunun yanında 2020'de 3 milyar 907 milyon dolar açık verilen net hata noksan kaleminde 2021'de 10 milyar 474 milyon dolar fazla verildi.