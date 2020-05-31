İçişleri'nden yapılan açıklama şöyle:
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 29 Mayıs cuma günü saat 24.00 itibarıyla 15 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00’te sona erecektir.
Kısıtlama kararına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9.877 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.
Bugün saat 20.00 itibarıyla 24 ilimizdeki, 2 belde, 20 köy, 34 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 58 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 51.669’ dur. Öte yandan 64 ildeki, 428 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır.
Gelinen nokta itibarıyla, bir süredir büyük bir toplumsal başarıyla uyguladığımız tedbirlerin salgının yayılmasını önleme noktasında olumlu netice vermesi, vaka artış hızındaki düşüşle birlikte kontrollü normalleşme sürecine geçilmiştir.
Bugüne kadar yapılan fedakârlıkları düşünerek adım atmak, “kontrollü sosyal hayat”ı öncelemek, bireysel korunma tedbirlerimizi, maske kullanımı – sosyal mesafeye riayet ve el hijyeni gibi bireysel önlemlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır.
Kontröllü sosyal hayatımızda market, alışveriş merkezi, restoran, lokanta, park/ piknik alanları, mesire yerleri, berber, kuaför, pazar yeri, cadde ve sokak gibi dış mekanlarda maske kullanma ve mesafe kurallarını uygulamaktan asla vazgeçmemeliyiz.
Unutmamalıyız ki tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece salgını kontrol altında tutabiliriz.
Aziz Milletimize, bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Milletimizin desteği ile her zorluğun üstesinden geldiğimiz gibi Covid-19 salgının da üstesinden geleceğiz.
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