İHA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlığa giden özgürlük ateşini, bundan tam 101 yıl önce Samsun'da yaktı. Bandırma isimli vapurla gittiği Samsun'dan Anadolu'ya geçen ve kurtuluş mücadelesini başlatan Atatürk'ün, Türk Milleti'ne bıraktığı, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı", koronavirüs salgınına karşı alınan tüm önlemlere rağmen yurt genelinde coşku, şükran ve gururla kutlanıyor. İşte yurdun farklı köşelerinden şu ana kadar objektiflere yansıyanlar...

GÖKDELENLER AL BAYRAKLA BÜRÜNDÜ

DHA'da yer alan habere göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor bayramının 101. yıl kutlamaları öncesinde İstanbul Maslak'ta bulunan gökdelenler dev Türk bayraklarıyla donatıldı. Görsel şölen oluşturan bayraklar havadan görüntülendi.

GEMLİK'TE 216 METRELİK ATATÜRK İMZASI

Bursa'da Gemlik Belediyesi, 216 metre uzunluğundaki Atatürk imzasını ilçenin en yüksek tepesine yazdı. Dev imza gökyüzünden de görüntülendi. Gemlik’in birçok çok yerinden görülen imza, ilçenin yeni sembolü olurken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Dünyanın en büyük Atatürk imzasını zirveye yerleştirdik. Atatürk bütün Türk milletinindir” dedi.

KÖYLERDE ÇOCUKLARA BAYRAK DAĞITTILAR

İHA'da yer alan habere göre Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında süslenen araçların oluşturduğu konvoylarla köyleri gezerek, vatandaşlara Tük bayrağı dağıttı.

KATO DAĞI'NDAN MESAJ VAR

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağında görev yapan Mehmetçik, polis ve bekçiler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile mesaj gönderdi. Vatan nöbetinde bulunan güvenlik güçleri, Türkiye'nin bayramını kutlayarak, "Kato Dağından Tüm Türkiye’ye selam ve sevgilerle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlarız" dedi.

KARAMAN'DA ONLİNE KOREOGRAFİ YAPTILAR

Karaman’ın Ermenek ilçesinde, jimnastik öğrencileri aileleri ve hocalarıyla birlikte 19 Mayıs için hazırladıkları koreografiyi online sundu.Gösteri için uzun süredir hazırlandıklarını ifade eden spor yöneticisi ve antrenörü Zeynep Bozcu, "Bu sene yaşamış olduğumuz korona virüs sebebiyle maalesef hiçbir etkinliğimizi yerine getiremedik. Bu sebepten ötürü hem çocuklarımızın kaliteli vakit geçirmesi, hem de sağlıklı bir şekilde evde kalmaları için gerek online derslerle gerekse çocuklarımızın izin gününde dışarıda ailelerinin de desteğiyle çalışmalar yaparak hazırlandık. Daha sonra hazırlamış olduğumuz koreografiyi video haline getirerek online olarak bugün sunduk ve çok beğenildi” dedi.

EYÜPSULTAN'DA BANDOLU KUTLAMA

İstanbul'da Eyüpsultan Belediyesi korona virüs nedeniyle evlerinde kalan Eyüpsultanlılara moral vermek, destek olmak ve her zaman yanlarında olduklarını ifade etmek için moral konserleri düzenliyordu. Bu hafta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında mahallelerde bando konserlerine tekrar başlandı.

VAN'DAN 19 MAYIS'A ÖZEL KLİP

Van'ın Erciş ilçesinde, aralarında Avrupa ve dünya şampiyonlarını da bulunduğu muay thai milli sporcuları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle klip hazırladı. Klipte, sporcular İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

İLK YERLİ BALON ONUN İÇİN HAVALANDI

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde üretilen yerli ve milli ilk sıcak hava balonu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk ve Türk Bayrağı ile Kapadokya semalarına havalandı.

MEHTER, 19 MAYIS İÇİN MARŞLAR ÇALDI

Kırıkkale Belediyesi mehter takımı, Türk bayraklarıyla donatılan tır üzerinde 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında çaldığı marşlarla mahalleleri gezerek konser verdi.