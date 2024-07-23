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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 16 ilde uyuşturucu operasyonu: 59 gözaltı

        16 ilde uyuşturucu operasyonu: 59 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "16 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-28' operasyonlarında; 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 59 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı, 40'ı tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 08:24 Güncelleme: 23.07.2024 - 08:24
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        16 ilde uyuşturucu operasyonu: 59 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen Narkoçelik-28 operasyonlarında 59 şüphelinin yakalandığını, 2 ton 294 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

        Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, 203 ekip, 642 personel ile hava aracı ve narkotik dedektör köpekleriyle Antalya, Ağrı, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun, Aksaray, Sivas, Afyonkarahisar ve Tokat'ta operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 59 şüpheliden 40'ı tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

        Aramalarda 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Bakan Yerlikaya, açıklamasında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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