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        Haberler Spor Transfer Sevilla'dan resmi En-Nesyri açıklaması! - Futbol Haberleri

        Sevilla'dan resmi En-Nesyri açıklaması!

        Sevilla, Fenerbahçe'nin transferde son aşamaya geldiği Youssef En-Nesyri'nin transfer sürecini tamamlamak için idmana katılmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 22:29 Güncelleme: 22.07.2024 - 22:38
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        Sevilla'dan resmi En-Nesyri açıklaması!
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        Fenerbahçe, Sevilla'da forma giyen Faslı santrafor Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için günlerdir çalışmalarını sürdürüyor.

        Transferin kısa sürede açıklanması beklenirken, İspanyol ekibinden flaş bir açıklama geldi.

        Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada takımın sezon öncesi çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, En-Nesyri'nin takımdan ayrılacağı için antrenmanda yer almadığı belirtildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, " Youssef En-Nesyri takımdan ayrılışını tamamlamak için kulübün izniyle bugünkü antrenmana katılmadı." ifadelerini kullandı.

        Faslı oyuncunun sağlık kontrolleri ve resmi imza için önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

        4 YILLIK ANLAŞMA BEKLENİYOR

        Oyuncunun kulübü Sevilla ile bonservis ücreti konusunda günler önceden anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan başta olmak üzere Avrupa’nın önemli liglerinden teklif alan Faslı oyuncuyu 4 yıllık sözleşme konusunda ikna etmeyi başardı.

        Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki futbolcu için Sevilla’ya 19-20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertli ekip, bu bedelin yüzde 50’lik kısmını peşin, kalan kısmını da taksitler şeklinde ödemek istiyor. İspanyol ekibi ise peşin ödenecek tutarın daha fazla olması yönünde ısrarını sürdürüyor.

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