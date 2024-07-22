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        Haberler Gündem Çöp konteynerinde Türk bayrağını görünce polise haber verdi

        Çöp konteynerinde Türk bayrağını görünce polise haber verdi

        Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan duyarlı vatandaş çöp konteynerinde Türk bayrağını görünce polisi alarma geçirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 22:42 Güncelleme: 22.07.2024 - 22:43
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        Çöpe atılan bayrağı görünce
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        Antalya'da bir vatandaş çöp konteynerlerinde Türk bayraklarını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, bayrağı çöpe atanları belirlemek için çalışma başlattı.

        DURUMU 112'YE BİLDİRDİ

        Olay, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinde Türk bayraklarının olduğunu gören ismi öğrenilemeyen bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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        KİMLİĞİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR

        İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, konteynere bayrağı atanların kim olduğunu belirlemek için bölgeye olay yeri inceleme ekiplerini istedi.

        Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmalarda bayrak üzerinde parmak izine rastlayamadı. Ekipler, çöp konteynerinin yakınında bulunan Hüseyin Ak Ortaokulu'nun müdürü ile kamera kayıtlarını incelemelerinin ardından bayrakları delil torbasına koyarak bölgeden ayrıldı.

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        #Kepez
        #Türk bayrağı
        #haberler
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