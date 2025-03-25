16 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle 5'i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle 5’i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.
Işıkhan, "Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık, birçok ilacın rapor süresini uzattık. Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdık" dedi.