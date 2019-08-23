Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ DİKKAT

Yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öğleden sonra kuvvetli yağış 15 kentte etkili olacak.

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE NORMALİN ALTINDA

Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illere göre sıcaklıklar...

ANKARA: 31, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 31, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık

BURSA: 31, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 35, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 36, Az bulutlu ve açık

HATAY: 35, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğusunda (Çarşamba, Terme ve Salıpazarı) kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 27, Parçalı bulutlu

KARS: 30, Parçalı bulutlu

MALATYA: 31, Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık