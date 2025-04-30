1381 engelli öğretmen ataması sonuçları sorgulama: MEB engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı!
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmen ataması için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan atama takvimine göre, ön başvurular 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında alınmış, tercih işlemleri 16-28 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılmıştı. Atama sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 30 Nisan olarak belirlenmişti. Belirtilen günün gelmesiyle birlikte engelli öğretmen ataması sonuçları açıklandı. İşte, 2025 MEB 1381 engelli öğretmen ataması sonuçları sorgulama ekranı...
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1381 engelli öğretmen ataması sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre atama süreci tamamlandı. Takvim doğrultusunda 1381 engelli öğretmen ataması sonuçları 30 Nisan 2025 Çarşamba günü açıklandı. Atamalar, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre gerçekleştirildi. Peki, 1381 engelli öğretmen atama sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 1381 engelli öğretmen ataması sonuç sorgulama ekranı personel.meb.gov.tr…
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1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI
Millî Eğitim Bakanlığınca, "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda bin 381 engelli öğretmenin ataması yapıldı.
Ataması gerçekleştirilenlerden yüzde 70'i, ilk üç tercihinden birisine yerleşti.
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ATAMALAR 62 FARKLI ALANDA YAPILDI
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre engelli öğretmen ataması, 62 farklı öğretmenlik alanında yapıldı.
Bin 381 adayın tercihleri de dikkate alınarak EKPSS puanı üstünlüğüne göre ataması yapıldı.
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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
1381 engelli öğretmen ataması sonuçları, personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.
Adaylar, atama sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden kişisel e-Devlet şifrelerini kullanarak erişebilirler.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?
Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.
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