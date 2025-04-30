1381 engelli öğretmen ataması sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre atama süreci tamamlandı. Takvim doğrultusunda 1381 engelli öğretmen ataması sonuçları 30 Nisan 2025 Çarşamba günü açıklandı. Atamalar, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre gerçekleştirildi. Peki, 1381 engelli öğretmen atama sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 1381 engelli öğretmen ataması sonuç sorgulama ekranı personel.meb.gov.tr…