İHA

Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan Varşovakoye otoyolunun yanında bulunan bir otoparkta yangın çıktı. Otoparkta yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etsene büyüyen alevler otoparktaki araçlara sıçradı. Çıkan yangın nedeniyle Varşovakoye otoyolunun üstü dumanla kaplanırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik uğraşları sonucunda yangın güçlükle söndürülebildi.

Bölgede paniğe neden olan yangın sonrası Moskova Bölge İdaresi tarafından yapılan açıklamada, çıkan yangında toplam 10 otomobil ve 3 konteynırın tamamen kül olduğunu ifade edildi. Yangının henüz çıkış nedeninin belirlenemediği belirtilirken, yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ve olayla ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldığı kaydedildi.