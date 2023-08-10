Ayrıca, emniyet, jandarma, sivil toplum kuruluşları, orman yangın gönüllüleri ve belediye ekipleri de yangınla mücadele çalışmalarında yer aldı. Bu yıl 19'u fiilen görevde, 2'si rezerv olmak üzere 21 yangın söndürme uçağı ve 63'ü fiilen görevde, 31'i de rezerv güç olmak üzere toplam 94 helikopter orman yangınlarına mücadele edebiliyor. Su atar hava araçlarının yanı sıra idari amaçla da 6 helikopter ve 2 uçak ile 8 insansız hava aracı envanterde yer alıyor. Rezerv olan 31 helikopter, gerekli hallerde MSB ve İçişleri Bakanlığı'ndan temin ediliyor.