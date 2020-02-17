17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Japonya ekonomisi, 2019 yılının son çeyreğinde 5 yılın en sert daralmasını yaşadı. Satış vergisinin artırılması, ülkede etkili olan tayfun ve küresel talepteki zayıflamayla yıllıklandırılmış gayrı safi milli hasıla, ekim - aralık döneminde beklenenin çok üzerinde, yüzde 6.3 azaldı.
Japonya'nın bundan önceki en büyük daralması, yine satış vergisinin yükseltildiği 2014 yılında yüzde 7.4 ile yaşanmıştı.
Koronavirüs etkisiyle daralmanın 2020 yılı ilk çeyreğine sıçramasından ve dünyanın en büyük 3. ekonomisinin resesyona girmesinden endişe ediliyor.
Ekim - aralık döneminde Japonya'da tüketici harcamaları, satış vergisinin yüzde 8'den yüzde 10 çıkarılmasıyla yüzde 2.9 düşerken, ABD - Çin ticaret savaşı ve ülkeyi sarsan Hagibis tayfununun da etkisiyle sermaye harcamaları yüzde 3.7, ihracat da yüzde 0.1 düştü.
Abe hükümeti, aralık ayında satış vergisinin etkisini hafifletmek ve bir türlü yaratılamayan enflasyonu beslemek için 120 milyar dolarlık kamu harcamasını onaylamıştı.
Büyüme verisinin ardından Japonya hisseleri de gerilerken Topix Endeksi yüzde 0.75, Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.60 gerileyerek güne başladı.
Koronavirüs dolayısıyla Çin'de kapanan işletme ve fabrikaların yanı sıra Japonya'ya giden Çinli turistlerin de düşmesiyle ülke analistle ülke ekonomisinin toparlanıp toparlanamayacağı konusunda endişeli.
Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura gelen verilerin ardından hükümetin koronavirüs ve turizm konusunda gereken tüm adımları atacağını söyledi.
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