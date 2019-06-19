Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) en son açıkladığı enflasyon verilerine göre TÜFE’deki yıllık artış yüzde 18.71 olurken, teknoloji pazarında fiyat artışları bilgisayar, tablet ve oyun konsolunun etkisiyle yüzde 90’ları buldu.

Akıllı telefon pazarındaki fiyat artışlarının hızı kesilirken, TÜİK verilerine göre geçen yılın mayıs ayında Türkiye’de ortalama fiyatı 2001 TL seviyesinde olan telefon fiyatı, bu yılın mayıs ayında yüzde 6’lık artışla 2121 TL’ye çıktı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre aynı dönemde ortalama bilgisayar fiyatları 2945 TL’den 4278 TL’ye, televizyon fiyatları 2173 TL’den 2521 TL’ye, tablet fiyatları 631 TL’den 1053 TL’ye ve oyun konsolu fiyatları ise 1641 TL’den 3174 TL’ye yükseldi.

Bilgisayarda yeni işlemci serilerinin, oyun konsolunda ise bir üst modellerin piyasaya sürülmesi de bu artışta etkili oldu. TÜİK’in enflasyon hesaplamasında dikkate aldığı verilere göre 2018 yılının mayıs ayından bu yılın mayıs ayına fotoğraf makinesi fiyatları ise yüzde 12 geriledi.

Peki teknoloji pazarında en çok takip edilen tüketici ürünleri arasında yer alan akıllı telefon, bilgisayar, televizyon, tablet, fotoğraf makinesi ve oyun konsolunda son 14 yılda fiyatlar nasıl değişti? TÜİK’in enflasyon sepetinde de yer alan bu ürünlerin 2005 yılı ile 2019 yılları arasındaki fiyat değişimlerini araştırdık.

Son bir yıllık değişim

Ürün / Fiyat /TL) Mayıs 2018 Mayıs 2019 Değişim Telefon 2001 2121 5.99% Televizyon 2173 2521 16.05% Fotoğraf Makinesi 1382 1219 -11.82% Bilgisayar 2945 4278 45.27% Tablet 631 1053 66.87% Oyun Konsolu 1641 3174 93.38%

Öncelikle bu 6 üründen tablet bilgisayarın 2014’te, oyun konsolunun ise 2015’te enflasyon sepetine dahil edildiğini, diğer 4 ürünlerinin fiyat bilgilerinin ise 2005 yılından bu yana TÜİK tarafından kayıt altına alındığını belirtelim.

REKOR TELEFONDA

TÜİK veri tabanından aldığımız verilere göre 2005 yılının mayıs ayında Türkiye’de satılan cep telefonlarının ortalama fiyatı 385 TL, televizyonların fiyatı 691 TL, fotoğraf makinelerinin fiyatı 375 TL ve bilgisayar fiyatları ise 1363 TL idi. Sözkonusu dönemde dolar kurunun ise 1.35 TL olduğunu hatırlatalım.

Hesaplamalara dahil edilmesinin ardından 2014’te tablet fiyatı 466 TL iken, 2015’te oyun konsolu fiyatları ise ortalama 1490 TL seviyesinde bulunuyordu.

TÜİK verileri dikkate alındığında 2005-2019 yılları arasında telefon fiyatları yüzde 451, televizyon fiyatları yüzde 265, fotoğraf makinesi fiyatları yüzde 225 ve bilgisayar fiyatları ise yüzde 192 arttı.

Ürün / Fiyat /TL) Mayıs 2005 Mayıs 2019 Değişim Telefon 385 2121 451% Televizyon 691 2521 265% Fotoğraf Makinesi 375 1219 225% Bilgisayar 1463 4278 192%

Bu artışlar tablet için 2014-2019 arasında yüzde 126, oyun konsolları için ise 2015-2019 yılları arasını kapsayan dönemde yüzde 113 olarak kayıtlara geçti.

DOMATES, BİBER, PATLICAN DEĞİL AMA...

Ancak bu fiyat değişimlerini sabit bir ürün (domates, biber, patlıcan… gibi) için sözkonusu olmadığını da dikkate almakta fayda var. Örneğin 2005 yılındaki akıllı telefonlar, internete bağlanan TV’ler, yeni nesil oyun konsolları ve bilgisayarlar yoktu. Dolayısıyla bu ürünlerdeki donanım bileşenleri ve sahip oldukları teknolojiler de dönüştü. Ancak yine de ortalama tüketicilerin bu teknolojilere harcadıkları ortalama tutarı göstermek açısından, rakamlar oldukça çarpıcı boyutlarda.

Ürün / Fiyat /TL) Mayıs 2014 Mayıs 2019 Değişim Tablet 466 1053 126% Ürün / Fiyat /TL) Mayıs 2015 Mayıs 2019 Değişim Oyun Konsolu 1490 3174 113%

Bu açıdan bakıldığında 14 yıl önce ortalama bir telefona 400 TL’nin altında bir tutar harcanırken, bu rakam şu anda 2 bin 200 TL’leri aşmış durumda. Rakama dolar bazında bakıldığında ise kurun 1.35 TL’den 5.85 TL’ye geldiği bu dönemde, satılan telefonların ortalama fiyatı 285 dolardan, 362 dolara çıkmış.

Son bir not olarak da şunu paylaşalım; bilgisayar son 14 yılda en yüksek fiyata sahip olan teknoloji ürünü olurken, bu ünvanını sadece 2012 yılında kaptırmış. O yıl Türkiye’de ortalama televizyon fiyatları, ortalama bilgisayar fiyatlarını geçmiş.

Hesaplamara 2015 yılında dahil olan oyun konsolu fiyatlarında ise özellikle 2018-2019 yılı arasında yaşanan hızlı çıkış dikkat çekici.