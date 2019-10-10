Sompo'dan Türkiye'nin ilk iklim sigortası

10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sompo Sigorta, küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliğini ve bundan kaynaklanan müşteri ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak ‘İklim Sigortası’ ürününü sigorta sektörüne kazandırıyor. Yüksek karlılık rasyosu ile eş zamanlı hızla büyüyen ve bağlı bulunduğu Sompo Grubu, Perakende Platform ülkelerinin yönetim merkezi haline gelen Sompo Sigorta Türkiye; dünyaya, ülkeye ve topluma karşı olan sorumluluğunun bilinciyle bu yılın başında küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak, bu konudaki toplumsal farkındalık ve ardından davranışa dönüştürmek amacıyla ‘Yerküreye Saygı’ kurumsal sosyal sorumluluk projesine imza atmıştı.Şimdi bu alandaki çalışmalarını bir adım daha ileri taşıyarak ‘İklim Sigortası’ ürününü geliştirdi. Sompo Sigorta, Türkiye’de bir ilk olan ‘İklim Sigortası’ poliçesi ile küresel iklim değişikliği kaynaklı tüm riskleri güvence altına alarak, frekansı ve şiddeti dünya ölçeğinde gittikçe artan dolu, fırtına, sel-su baskını, hortum gibi felaketlere ve bu felaketlerin dolaylı etkileri olan kar ağırlığı, yer kayması, ağaç devrilmesi ve ferdi kaza kapsamındaki risklere karşı sigortalıya ait tüm varlıkları (konut, işyeri, motorlu kara taşıtı ve tekne) bina ve eşyalar da dahil olmak üzere ilk ateş esasına göre teminat altına alıyor.
TEK POLİÇE İLE HERŞEY GÜVENDE
Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler geliştiren Sompo Sigorta, ‘İklim Sigortası’ kapsamında tek bir poliçe ile sigortalıya konutundan, iş yerine, arabasından, teknesine kadar güvence sağlıyor. Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek yaptığı değerlendirmede;“Sahip olduğumuz çevik ve yenilikçi yaklaşım, kurumsal ve sosyal sorumluluk alanında da, hızla ürün geliştirmemize olanak sağlıyor. Böylece, takip eden değil takip edilen bir kurum olarak farkımızı ortaya koyma yolunda başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi de yenilikçi bakış açımızla, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak geliştiriyoruz. Sektörde bir ilk olan iklim sigortası ürünümüz de bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak doğdu. Küresel ısınmanın etkilerini ne yazık ki giderek daha çok yaşamaya başladığımız günümüzde küresel iklim değişikliğinin yol açtığı hasarlar da artık Sompo Sigorta güvencesinde… Sektör öncülüğümüzü perçinleyen bu yeni ürünümüzün Sompo Sigorta ailesine ve sektöre hayırlı olmasını diliyoruz. Hep birlikte, yeni ürün ve hizmetlerimizle ezberleri bozmaya ve sektörü yönlendirmeye devam edeceğiz” dedi.
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