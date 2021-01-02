Somali'de Türk firmasının inşaat şantiyesine intihar saldırısı!

Bazı basın kuruluşlarında yer alan Somali'de Türk askeri üssüne yönelik saldırı düzenlendiği iddiası güvenlik kaynaklarınca yalanlandı.

Kaynaklar saldırının, Türk askeri üssüne 15 kilometre uzaklıktaki bir Türk firmasına ait inşaat şantiyesinde gerçekleştiğini ve saldırıda 5 Türk sivil işçinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Motosikletli bir düzenlenen intihar saldırısında yaralanan sivillerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.