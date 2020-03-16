Somali Sağlık Bakanı Fevziye Abikar, geçen hafta Çin'den gelen Somali vatandaşında virüse rastlandığını belirtti.

Abikar, "Geçen hafta Çin'den gelen 4 kişinin karantinaya alınması sonrasında yapılan testte birinin pozitif olduğunu belirledik." dedi.

Öte yandan Havacılık Bakanı Abdullahi Salad Omaar, tüm uluslararası uçuşların çarşamba gününden itibaren 15 gün süreyle askıya alındığını açıkladı.

Somali ile Afrika'da yeni tip koronavirüsün görüldüğü ülkelerin sayısı 28'e ulaştı.

Virüs nedeniyle Mısır'da 2, Cezayir'de 4, Fas'ta 1, Sudan'da 1 kişi hayatını kaybetti.