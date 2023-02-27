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Haberler Sağlık Soluk borusuna mandalina kaçtı! Heimlich manevrasıyla ölümden döndü

Soluk borusuna mandalina posası kaçan öğrenci, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Kayseri'de soluk borusuna mandalina kaçan öğrenci Sude Naz Koçak'ı anında Heimlich manevrasıyla müdahale eden felsefe grubu öğretmeni Yasin Örer kurtardı

Giriş: 27.02.2023 - 17:26 | Güncelleme: ABONE OL
Soluk borusuna mandalina kaçtı! Heimlich manevrasıyla ölümden döndü
Heimlich manevrası yine hayat kurtardı
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AA

Kayserinin Melikgazi ilçesinde bir öğretmen, soluk borusuna mandalina posası kaçan ve nefessiz kalan öğrenciyi, Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi felsefe grubu öğretmeni Yasin Örer, okul koridorunda öğrencilerden Sude Naz Koçak'ın nefes almakta zorlandığını söyleyen arkadaşları tarafından yardıma çağrıldı.

Hızlıca öğrencinin yanına giden Örer, Heimlich manevrasıyla Koçak'ın soluk borusuna kaçan mandalina posasını çıkardı.

Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Örer, lisede bir hafta önce göreve başladığını, saat 14.00te olan sınavına yanlışlıkla 11.00'de geldiğini anlatarak, "Kızımız maalesef nefes alamıyordu. Boğazına mandalina posası kaçmış. Kısık sesle konuşabiliyordu. Hemen Heimlich manevrasını yaptım" dedi.

Heimlich manevrasının ardından mandalina posasının çıktığını aktaran Örer, öğrencisinin tekrar sağlıklı şekilde dersine girdiğini belirtti.

10. sınıf öğrencisi Koçak ise kendisini kurtaran öğretmene teşekkür etti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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