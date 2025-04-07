Solskjaer'den Immobile kararı!

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ilk 11'ine göre üç değişiklik yaptı.

Norveçli teknik adam, Göztepe maçında kalede şans verdiği Ersin Destanoğlu'nun yerine Mert Günok'a, savunmada ise Tayyip Talha Sanuç'u kulübeye çekerek Gabriel Paulista'ya formayı teslim etti.

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Son iki maçta yedek soyunan golcü oyuncu Ciro Immobile'yi ilk 11'de görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, sağ açık Milot Rashica'yı Kasımpaşa maçında yedek başlattı.

Siyah-beyazlı takım, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Ernest Muçi ve Ciro Immobile ile başladı.

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Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Keny Arroyo, Fahri Kerem Ay, Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu görev bekledi.

CIRO IMMOBILE YENİDEN İLK 11'DE

Siyah beyazlı takımda İtalyan futbolcu Ciro Immobile, iki maç aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray derbisine yedek başlayan golcü oyuncu, bu müsabakada süre almamıştı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile yapılan müsabakaya da kulübede başlayan Immobile, oyuna sonradan dahil olmuştu. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tecrübeli futbolcuyu iki maç aradan sonra Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdi. CAN KELEŞ, ESKİ TAKIMINA RAKİP OLDU Kasımpaşa'da kanat oyuncusu Can Keleş, eski takımı Beşiktaş'a rakip oldu. Sezon başında Fatih Karagümrük'ten siyah-beyazlı takıma transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. KASIMPAŞA'NIN İLK 11'İ Kasımpaşa'da ise teknik direktör Burak Yılmaz, Beşiktaş karşısında şu 11'i sahaya sürdü: Andreas Gianniotis, Kamil Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Jhon Espinoza, Haris Hajradinovic, Aytaç Kara, Mortadha Ben Ouanes, Kevin Rodrigues, Can Keleş, Mamadou Fall