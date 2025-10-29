Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2025 gösteri uçuşu ne zaman, nerede ve saat kaçta?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösteri uçuşu programı: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman?

        Cumhuriyet'in ilanının 102. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günde, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları farklı şehirlerde gerçekleştirecekleri nefes kesen gösteri uçuşlarıyla kutlamalara renk katacak. İşte, 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı'na özel SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu programı…

        Giriş: 29.10.2025 - 10:55 Güncelleme: 29.10.2025 - 10:55
        • 1

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları farklı şehirlerde yapacakları gösteri uçuşlarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Yoğun katılımın beklendiği bu gösteriler, Cumhuriyet coşkusunu gökyüzünde görsel bir şölene dönüştürecek. İşte, 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı’na özel SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu takvimi…

        • 2

          SOLOTÜRK 29 EKİM GÖSTERİ UÇUŞU PROGRAMI

          SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir üzerinde saat 14.40'ta gösteri uçuşu yapacak.

        • 3

          TÜRK YILDIZLARI 29 EKİM GÖSTERİ UÇUŞU PROGRAMI

          Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kırklareli Barajı'nda saat 16.30'da gösteri yapacak.

          Çevre Tanıma Uçuşu: 27 Ekim 16.30

          Prova Uçuşu: 28 Ekim 16.30

          Gösteri Uçuşu: 29 Ekim 16.30

          Yer: Kırklareli Barajı – DSİ Tesisleri

