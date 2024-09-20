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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Solo Botter: Komet' sergisi açıldı

        'Solo Botter: Komet' sergisi açıldı

        İstanbul'un ilk art nouveau yapısı Casa Botter'de Levent Çalıkoğlu küratörlüğünde gerçekleşen "Botter Sergileri" serisinin üçüncüsü olan "Solo Botter:Komet" sergisi ziyarete açıldı! Sergi 12 Ocak 2025 tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 00:16 Güncelleme: 20.09.2024 - 00:16
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        'Solo Botter: Komet' sergisi açıldı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki İBB Miras’ın restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları sonucu Beyoğlu hafızasının simge yapılarıyla birlikte İstiklal Caddesi’nde kültür sanatın yeniden canlanmasında önemli bir rol üstlenen Casa Botter, “Botter Sergileri” serisinin üçüncüsünü “Solo Botter: Komet” başlığıyla sanatseverlerle buluşturuyor. Küratörlüğünü Levent Çalıkoğlu’nun, asistan küratörlüğünü ise İrem Büşra Coşkun’un üstlendiği sergi, 2022 yılında aramızdan ayrılan sanatçının 1960’lı yılların sonundan başlayarak erken dönem örneklerinden “alto modern” adını verdiği beyaz fonlu kavramsal minimalist resimlerine uzanan özel bir seçki sunuyor.

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        1970 sonrası şekillenen eleştirel-politik figür resmi anlayışının en önemli temsilcilerinden biri olan Komet, gerçek ile düşgücünü, ciddiyet ile kuralsızlığı, melankoli ile absürtlüğü, gizem ile şiirsel bir evreni iç içe ören sıradışı bir ressam. Resim sanatını edebiyat, şiir ve felsefeyle yakınlaştıran, sadece tuvalde değil çağdaş sanatın video, enstalasyon ve performans gibi farklı ifade alanlarında modern yaşamın kural ve kalıplarını eleştiren, döneminin yerleşik sanatçı tanımını kırmaya çalışan disiplinlerarası bir kişilik...

        Erken tarihli resimlerinde, göç ve birey-iktidar ilişkilerini hatırlatan kalabalık figür gruplarını resimleyen sanatçı, “Komet resmi” denilince ilk akla gelen kendine özgü düş imgeleriyle yüklü resim atmosferini de yine bu yıllarda oluşturur. 1971 yılında devlet bursuyla gittiği Paris’te tüm yaşamı boyunca seveceği ve tekrar tekrar başvuracağı bir kaynak olarak gördüğü, erken dönem İtalyan Rönesans ressamlarını keşfeder. Resimlerindeki figürler belirsiz bir olay örgüsü içerisinde masal ya da efsanelerdeki kahramanlar gibi hem herhangi bir insanı hem de hiç kimseyi temsil etmektedir. Bürokrat tipli erkekler, modern görünümlü kadınlar, birbirinden sevimli canlılar bazen bir orman peyzajının önünde bazen de medeniyetten uzak ıssız bir doğa kesitinin içerisinde varolur. Zaman durmuş, geçmiş ve gelecek sanki aynı kompozisyon ve olay örgüsü içerisinde akmaya başlamıştır.

        İBB Kültür ve İBB Miras ev sahipliğinde düzenlenen “Solo Botter: Komet” sergisi, 18 Eylül 2024–12 Ocak 2025 tarihlerinde pazartesi hariç her gün 10.00–19.00 saatleri arasında Casa Botter’de ücretsiz olarak ziyaretçilerini bekliyor.

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        #Casa Botter
        #Komet
        #İBB Kültür
        #istanbul büyükşehir belediyesi
        #İstiklal Caddesi
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