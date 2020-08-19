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Solgun ciltler için maske tarifleri

Solgun ciltleri canlandırmak için günlük gereken su miktarı düzenli olarak alınmalıdır. Sebze ve meyve cildin canlanmasını sağlayan bol vitamin ve mineral içerir. Bunların yanında doğal maskeler, solgun ciltlere karşı oldukça etkilidir. Peki solgun ciltlere iyi gelen maske uygulamaları nelerdir? İşte tarifler...

19.08.2020 - 08:03 | Güncelleme: ABONE OL
Solgun ciltler için maske tarifleri

Bazı ciltler hassas yapıya sahiptir ve dış etkenlerden çok çabuk etkilenerek solgun bir hal alırlar. Ya da eksik vitamin ve minerallerin olması cildin canlı olmasını önleyebilmektedir. Cildin gereksinimi olan bu eksiklerin giderilmesi ve cildin canlı ve parlak olmasını sağlamak; bazı takviyelerle olabilmektedir. Öncelikle günlük alınması gereken su miktarı düzenli olarak alınmalıdır. Sebze ve meyve cildin canlanmasını sağlayan bol vitamin ve mineral içerir. Düzenli olarak gereken bu takviyelerin alınması şarttır.

Solgun ciltleri canlandırmak için bazı doğal maskelerden faydalanarak cildin canlılığını tekrar kazanmasını sağlayabilmek mümkündür.

Yoğurt ve Bal Maskesi

Bir kaşık zeytinyağı, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı bal ve bir kaç damla limon suyu ilave ederek karıştırın. Bu karışımı yüzünüze uygulayarak 20 dakika bekletmelisiniz. Daha sonra yüzünüzü yıkayın. Bu uygulamayı haftada 3 kez uygulamanız halinde cildin canlandığını ve parladığını göreceksiniz.

Muz Maskesi

Bir muzu kaşıkla ezin. İçerisine bir tatlı kaşığı sandal ağacı yağı ekleyerek karıştırın. Macun kıvamındaki bu karışımı yüzünüze göz çevresi hariç uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra yıkayın. Haftada 2 kez uygulayın. Canlılık ve parlaklık verecektir.

Papatya Maskesi

2 yemek kaşığı yoğurdun içerisine bir tatlı kaşığı papatya yağı ilave edin ve karıştırın. Karışımı cildinize sürün ve 20 dakika sonra yıkayın. Haftada 2 kez uygulayarak canlılığı ve parlaklığı sağlayabilirsiniz.

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