Sol Yumurtalık Kisti Nedir, Neden Olur? - Erkek ve Kadın Sol Yumurtalık Kisti Belirtileri ve Tedavisi

Sağ ve sol yumurtalıklar özellikle kadınlarda üreme sisteminin yapı taşıdır. Progesteron ve östrojen üretimi yapan yumurtalıklarda meydana gelen kistler ise bu üretimin durmasına sebep olur. Yumurtalık kisti sol yumurtalıkta meydana gelir. Sol yumurtalık kistinin meydana gelmesinde pek çok farklı etken bulunabilir. İşte sol yumurtalık kisti hakkında merak edilen tüm detaylar.

Sol Yumurtalık Kisti Nedir?

Sol yumurtalık kisti nedir? ve sol yumurtalık kisti neden olur? Soruları en çok kadınlar tarafından merak edilmektedir. Kese her ay adet döngüsünün ardından yumurta bırakmak için açılır ancak bazı durumlarda kese açılmaz. Bu da kist oluştuğunun göstergesidir. Kesenin içinde sıvı birikmesi ve büyümesi sol yumurtalık kistine neden olur.

Kadınlarda Sol Yumurtalık Kisti Belirtileri

Sol yumurtalık kistleri genel olarak kendini belli etmez. Gözle ya da vücutta meydana gelen değişimler ile anlaşılması güç olan bu hastalık kadınların jinekolojik muayenelerinde ortaya çıkar. Ancak yine de şüphelenmenize sebep olacak bazı belirtiler bulunmaktadır. Bunlar şunlardır:

Adet düzensizliği yaşanabilir.

Karın bölgesinde rahatsız edici derecede şişkinlik.

Karın ağrısı.

Sindirim sisteminde meydana gelen bozukluklar.

İdrar yolunda meydana gelen ve artan şikayetler.

Sol yumurtalık kistinde unutulmaması gereken bir diğer nokta ise boyutunun belirtiler üzerindeki etkisidir. Eğer çok büyümemiş ise karında ağrıya ve şişkinliğe sebep olmayan sol yumurtalık kisti kabızlık ve idrara çok çıkma isteği olarak kendini belli edebilir.

Sol Yumurtalık Kisti İle Hamile Kalınır Mı?

Yumurtalıklarda meydana gelen kistler ile ilgili kadınların en büyük endişesi çocuk sahibi olmalarına engel teşkil edip etmediğidir. Sol yumurtalıkta meydana gelen kist döllenme için engel değildir. Sol yumurtalık kisti olan kadınlar hamile kalabilir.

Sol Yumurtalık Kisti Nasıl Geçer?

Sol yumurtalıkta meydana gelen kistler kendiliğinden geçebilir. Bunun için kişilerin 2 ya da 3 adet dönemini geçirmesi beklenir. Eğer bu süreç içerisinde kist kendiliğinden geçmez ise ultrason yardımı ile iğne tedavisi kullanılır. Bu iğne tedavisi ile ya vajina bölgesinden ya da göbek deliğinden bir iğne yapılır. Bu tedavi ile birlikte de kist geçmez ve büyümeye devam ederse hormon ilacı kullanılır ya da cerrahi operasyon ile kist alınır.

Sol Yumurtalık Kisti Kaç Cm Olunca Alınır?

Sol yumurtalık kisti küçükse kendiliğinden geçmesi beklenir. Ancak 8 ila 10 cm’ye ulaşan sol yumurtalık kistlerinin alınması gerekmektedir.

Erkeklerde Yumurtalık Kisti Çocuğa Engel Mi?

Testislerde meydana gelen kistler spermlerin akışı sırasında zorluk yaşanmasına sebep olacağı gibi aynı zamanda sperm kalitesini düşürür. Bu yüzden erkeklerde baba olma durumunu engelleyebilir. Ancak tedavi ile bu sorun kolaylıkla ortadan kaldırılır.

Testisteki Kist Ağrı Yapar Mı?

Testislerde meydana gelen kistleri anlamak oldukça kolaydır. Bu noktada erkeklerde şişlik meydana gelir. Şişliğin yanı sıra ağrılı bir durum da ortaya çıkar. Bu yüzden testislerinde şişlik ve ağrı hisseden erkekler doktora görünmeyi ihmal etmemelidir.