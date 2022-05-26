Migren kişilerde en çok görülen baş ağrısı problemlerinden biridir. Tedavisi olmayan bu hastalık gerçekleştiği süre içerisinde ilaç ile kontrol altına alınmaya çalışır. Günlük hayatı ve sosyal yaşamı fazlasıyla etkileyen kişilerin hayat kalitelerinde düşüşe sebep olur. Bu yüzden migren hakkında kişiler tarafından sıkça araştırma yapıldığı görülmektedir. Özellikle kadınlarda daha yoğun olarak görülen kronik migren hastalığının nasıl geçtiği ve tedavisi merak konusu olmaya devam etmektedir.

Kronik Migren Nedir?

Migren, kişilerde ataklar halinde yaşana bir baş ağrısı durumudur. Görülme sıklığı 3 ay içerisinde gerçekleşir ve 15 günlük aralar ile meydana gelebilir. Migren ağrısı normal baş ağrısına göre daha uzun süreli devam eder. En az 4 saat süren bu migren ağrıları 1 ay içerisinde 8 gün boyunca devam eder ise bu migrene kronik migren adı verilir.

Kronik Migren Nasıl Geçer?

Kronik migren tedavisi kişiye özel uygulamalar ile gerçekleşmektedir. İlaç tedavisi ve bitkisel tedaviler geçici bir uygulama olduğu için kişiler bu ağrılardan tamamen kurtulmak için farklı çözüm yollarını da denemeyi ister. Bu tedavi yöntemlerinden biri de botoks uygulamasıdır. Hastada botoks uygulaması enseye, şakak ve alın bölgesine yapılır. Burada 31 noktada yer alan kasların içerisinde enjeksiyon uygulaması yapılmaktadır. Bu tedavi te seferde uygulanan bir tedavi yöntemi değildir. İlk botoks işleminin ardından 12 hafta sonrasında bir kez daha botoks işlemi ile kaslara uygulama yapılır. Botoks tedavisinin birkaç yıl devam etmesi önerilir.

Kronik Migren Belirtileri

Kronik migreni normal migrenden ayıran en önemli fark ağrı şiddeti ve süresidir. Eğer migren gün içinde 4 saatten ve ayda 8 günden fazla sürüyorsa bu kronik migren olduğuna işaret eder.

Kronik migrende baş ağrısı kişileri günlük hayatını felç edecek seviyede gerçekleşir. Kişi yatakta dinlenme ihtiyacı hissettiği için sosyal yaşamından da kopar.

Kronik migrende ağrı tek bir tarafta başlar. Bu ağrı genel olarak ensede, alında, şakalarda ya da gözlerde kendini gösterir.

Kronik migren kişilerde görsel ve duyusal aura bozukluklarına sebep olur. Kişiler titreyen ışıklar gördüklerini ifade ederken vücudun belirli bölgelerinde uyuşma hissettiğini de dile getirir.

Kronik migren hastalarında sese ve ışığa olan hassasiyette artış meydana gelir.

Baş dönmesi olabilir. Baş dönmesi ile birlikte mide bulantısı ve kusma da belirtiler arasında yer alır.

Kronik Migren Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Migren hastalığı sosyal yaşamı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Kronik migren ise bu etkileri daha üst seviyede gerçekleştirir. Kişiler migren ataklarının olduğu sürede dışarıya çıkmakta, ışığa bakmakta, odaklanmakta sorunlar yaşar. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri beslenme düzeninde de sorun olmasına sebebiyet verir. Bunun yanı sıra kişinin dışarıya çıkamaması, ses konusundaki hassasiyeti duygusal ve psikolojik sorunlara da yol açar. Bu da kişilerin depresif haller yaşamasına, ağlama krizlerine neden olabilir. Bu yüzden kronik migren tedavisinin aksatılmaması önem arz eder.