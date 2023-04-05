Şoke eden görüntü! Tartıştığı taksiciyi ezmeye kalktı!

İstanbul'da, görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Pendik'te alınan bilgiye göre, taksisiyle duraktan yolcu aldıktan sonra Kurtköy Ankara Caddesi'nde ilerleyen Burak Yılmaz'ın aracı, lüks bir otomobil tarafından sıkıştırıldı.

Tartışma sırasında otomobil sürücüsü, aracını taksici Yılmaz'ın üzerine sürdü. Otomobil ile kendi aracı arasında sıkışan Yılmaz, ezilmekten son anda kurtuldu.

Yaşanan korku dolu anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.